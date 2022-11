Quem tem menos de 30 anos é muito comum viver momentos de extrema indecisão e conflitos internos, não é mesmo?

Afinal, essa é uma fase da vida em que não sabemos ao certo qual caminho seguir ou pior, se estamos no caminho certo.

É nessas horas que surge um turbilhão de pensamentos questionando nossa existência, carreira, família, amigos e amores.

Isso porque, a sociedade cria um padrão de que ao chegar aos 30 anos de idade é necessário estar com a vida já traçada e com tudo nos eixos, já que os 30 é a idade do sucesso.

Mas a real é que ninguém precisa ter rios de dinheiro aos 30, ter encontrado o seu verdadeiro amor aos 25 ou ter a família perfeita aos 35.

Tudo é no seu tempo e no momento certo as coisas vão fazer sentido. Cada ser humano possui suas particularidades e seu fuso horário. Não existe padrão no mundo real!

Por isso, se você ainda não tem 30 anos de idade, leia essas frases, reproduzidas das redes sociais e as adote como mantra!

Estas são as 6 frases que quem tem menos de 30 anos não pode esquecer:

1. Ideias não significam nada. Zero. Execução é a única coisa que importa. Não é o que você pensou em fazer, é sobre o que você fez.

2. Cada segundo que você gasta comparando sua vida com a de outra pessoa é um segundo gasto desperdiçando sua própria definição de sucesso.

3. Sorria com frequência. Sorria tanto que os outros pensam que você existe em um mundo de otimismo e positividade.

4. Aprenda a dizer não, respeite seu tempo e energia. Não seja tão legal a ponto de você “sim cara” não ter espaço ou tempo para si mesmo.

5. No mundo digital de hoje, a maior habilidade que você pode aproveitar é o poder da atenção focada, e a maneira de construí-la é através da meditação diária.

6. Você tem que acreditar em si mesmo antes de qualquer outra pessoa. essa é a pedra angular sobre a qual a confiança real é construída.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!