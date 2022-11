Ganhou na loteria e o que comprou logo em seguida triplicou o prêmio recebido

Uma mulher usou toda a sorte da vida em uma única semana ganhando na loteria por duas vezes seguidas e a história tem dado o que falar.

A estadunidense, de 70 anos, vive em Delaware e preferiu não se identificar. Porém, ela contou a um jornal local sobre como foi descobrir que teria vencido por duas vezes no jogo de aposta.

Primeiro, foi um prêmio de US$ 100 mil (cerca de R$ 532 mil). Muito contente, ela foi até a casa lotérica para retirar a bolada e decidiu comprar mais um bilhete, apenas para comemorar e brincar com a sorte.

Bingo! Mais uma vitória consecutiva para a idosa, que dessa vez foi contemplada com US$ 300 mil (quase R$ 1,6 milhão), triplicando o valor recebido inicialmente.

“Quando risquei o bilhete premiado de US$ 300.000 do Serious Money no final do dia, eu e uma amiga ficamos ali sentadas, incrédulas. Foi uma insanidade absoluta”, confessou.

Agora, milionária, a mulher explicou que ainda nem planejou como gastar toda a fortuna, mas promete que investirá o dinheiro em fundos para render ainda mais.