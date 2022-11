Mãe fica desesperada após ver o que filho fez na tarefa de casa: “socorro, Deus”

Uma mãe viralizou ao compartilhar o flagra irreparável que teve com o filho, enquanto a criança realizava um trabalho de escola na cozinha de casa.

Nas cenas, a mulher explicou que o dever passado em sala de aula consistia em recortar em revistas e jornais algumas imagens de animais que precisavam de água para sobreviver.

O problema foi que o garotinho encontrou algumas cédulas pela casa e achou interessante recortar os animais do papel (peixe em notas de R$ 100, onça-pintada em notas de R$ 50, mico-leão-dourado em notas de R$ 20).

O desespero foi inevitável após a mãe perceber que os ‘animais’ para a atividade seriam, na verdade, dinheiro real recortado.

“Socorro, Deus”, escreveu na legenda do vídeo, que foi postado no TikTok e já acumula 1,2 milhão de visualizações, além de uma série de comentários de internautas se divertindo com a situação.

Assista