Prefeitura de Goiânia define horário de expediente em dias de jogos do Brasil

A Prefeitura de Goiânia publicou nesta sexta-feira (11) o decreto que define horários de trabalho em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar.

Os servidores terão expedientes mais curtos nas datas em que a seleção estiver em campo. Quando as partidas começarem às 16h, o trabalho vai das 08h às 14h. Nos dias em que os duelos forem às 13h, o funcionamento é das 08h às 12h.

Na primeira fase do Mundial, o Brasil joga às 16h nos dias 24 de novembro e 02 de dezembro. No dia 28 de novembro, o confronto com a Suíça começa às 13h.

Se na fase eliminatória houver algum jogo marcado para 12h, fica suspenso o expediente dos órgãos e entidades da administração pública municipal.

As regras não se aplicam a entidades que, por sua natureza, exijam plantão permanente, como saúde, por exemplo.

O decreto foi assinado pelo prefeito em exercício de Goiânia, Romário Policarpo, e também exige dos titulares de órgãos e entidades da Prefeitura que informem a relação de plantonistas para eventualidades durante suspensão do expediente.