Ao todo existem 26 estados do Brasil mais o Distrito Federal, juntos eles ocupam uma área de 8.516.000 km².

Logo, obviamente, existe uma diversidade cultural muito grande, já que milhões de pessoas ocupam cada metro quadrado.

Bom, mas é claro que algumas coisas as pessoas não saberiam dizer, como as capitais dos estados, que muitas vezes confundem os brasileiros.

6 estados do Brasil que as pessoas mais esquecem os nomes das capitais:

1. Sergipe

Sergipe, o estado mais pequeno do Brasil, situa-se na costa atlântica da região Nordeste.

Sua capital, Aracaju, é conhecida pelas praias, tal como a Praia da Atalaia, com o seu longo passeio. Bom, mas infelizmente muita gente não se lembra dela.

2. Paraíba

Ainda no Nordeste, temos a Paraíba que causa muita confusão em alguns brasileiros na hora de citar sua capital.

Conhecido pela linha da costa tropical e pela arquitetura colonial portuguesa, a capital João Pessoa possui praias e locais de mergulho repletos de corais ao largo da costa

3. Amapá

Indo para o Norte do país temos Amapá, em que a floresta amazônica abrange uma grande parte da sua área.

No sul, a capital Macapá, que é pouco conhecida, mas que possui o Monumento do Marco Zero, um obelisco que marca o equador.

4. Espírito Santo

Já na região sudeste do país temos o Espírito Santo, que também ficou um pouco esquecido pelos brasileiros.

Bom, conhecido por suas praias tropicais e áreas naturais preservadas, sua capital é Vitória e foi fundada em 1551.

5. Roraima

Roraima é o estado mais ao Norte do Brasil, além disso é conhecido pela Floresta Amazónica.

Sua capital é Boa Vista e fica na margem Oeste de Rio Branco, próxima dos parques nacionais da Serra da Mocidade e do Monte Roraima.

6. Mato Grosso do Sul

Por fim, Mato Grosso do Sul, localizado no sul da Região Centro-Oeste tem sua capital que causa confusão nos brasileiros.

No entanto, a cidades trata-se de Campo Grande.

