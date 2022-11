Do boliche ao sorvete: o que fazer em Anápolis no feriado desta terça-feira (15)

O feriado desta terça-feira (15) deixou espaço na agenda de muita gente. Para quem não quer só ficar em casa, Anápolis tem diversas opções para tirar a cabeça da rotina corrida do dia a dia.

Pensando nisso, selecionamos uma lista com ótimas oportunidades para curtir ao máximo o feriado, sem precisar sair da cidade e dentro do orçamento. Confira:

1. Boliche

Localizado na praça de alimentação do Anashopping, o boliche é uma atração que alegra tanto os adultos como a criançada e estará aberto neste feriado das 14h às 22h.

Além de muita diversão, o espaço ainda conta um delicioso chope gelado e diversos petiscos saborosos para aproveitar enquanto joga.

2. Pesque Pague Talismã

Para aqueles que gostam de uma boa pesca, o Pesque Pague Talismã, na GO-560, zona rural de Anápolis, pode ser uma opção.

O local conta com dois complexos, sendo o primeiro com entrada de R$ 5 dedicado para pescas, e o segundo com entrada de R$ 15 aos finais de semana e feriados, com praia artificial, pedalinhos, piscina infantil e um restaurante.

O Pesque Pague Talismã funciona das 08h às 18h.

3. Jóquei Clube

Quer aproveitar o feriado para se refrescar? Então o Jóquei Clube pode ser uma boa pedida para o seu descanso.

Crianças de 06 a 10 anos pagam apenas R$ 10 para entrar no local e os adultos pagam R$ 40. Já os pequenos de até 05 anos tem a entrada gratuita.

O horário de funcionamento do Jóquei Clube é das 08h às 18h.

4. Amora

Para aqueles que gostam de aproveitar a folga descobrindo um novo lugar intimista para se deliciar com uma boa refeição, a dica é o Amora, na Avenida Pinheiro Chagas.

Conquistando o paladar dos anapolinos, o local estará aberto desde o café da manhã até o jantar.

O Amora vai funcionar das 08h30 às 23h.

5. Bagolêlê

Localizada na Praça Bom Jesus, bem no Centro de Anápolis, a Babolêlê é uma sorveteria de dar água na boca.

Então, principalmente para quem tem filhos, a sorveteria é uma ótima opção de passeio neste feriado, estando aberta das 10h30 às 22h30.

6. Cinema

Uma outra ótima maneira de curtir é aproveitando o dia para assistir aquele filminho nas telonas do cinema.

No Brasil Park Shopping, a programação é One Piece Film – Red, Pantera Negra – Wakanda Para Sempre, Lilo, Lilo, Crocodilo, Adão Negro e A Luz do Demônio.

Já no Anashopping os filmes em cartaz são Convite Maldito, Adão Negro, Pantera Negra – Wakanda Forever, A Luz do Demônio e Lilo, Lilo, Crocodilo.