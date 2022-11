Frente fria avança e traz risco de temporais para Anápolis e Goiânia

Mais uma frente fria avança sobre o território goiano nesta terça-feira (15), feriado da Proclamação da República, e traz consigo risco potencial de formação de tempestades. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Segundo o órgão de meteorologia, o estado receberá pancadas isoladas em todas as regiões. As precipitações podem vir acompanhadas de rajadas de ventos, raios e, eventualmente, granizo.

A região Leste será a mais afetada pelo fenômeno e deve registrar 35mm de chuvas. O Norte e o Oeste goiano também devem receber volume considerável de precipitações, com previsão de 30mm cada uma.

A frente fria, porém, não deve derrubar as temperaturas. “Vai durar durante toda a semana, mas não irá afetar os termômetros e trazer frio. Será somente um volume mais expressivo e espalhado de chuvas, com aumento da nebulosidade”, explica o gerente do Cimehgo, André Amorim.

Para Goiânia, a previsão é de variação de nebulosidade, sol e pancadas de chuvas isoladas nesta terça-feira. A temperatura máxima pode chegar a 30ºC, com mínima de 19ºC, e a umidade relativa do ar varia de 45% a 90%.

Em Anápolis, o dia também será intercalado por tempo céu nublado, sol e tempo chuvoso. A temperatura varia entre 19ºC e 29ºC, e umidade do ar entre 45% e 90%. Enquanto na capital a tendência é que caiam 8mm de chuvas, os anapolinos devem receber 14mm em precipitações.