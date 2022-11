Pesquisa mostra o que os anapolinos querem comprar na Black Friday

A poucos dias da Black Friday, muitos anapolinos já estão decididos do que querem aproveitar para comprar com o desconto. É o que demonstra a pesquisa realizada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Anápolis (CDL).

Com os mais diversos desejos de consumo, o produto com maior intenção de compra, segundo o levantamento, são os artigos de vestuário e calçados (17%).

Logo em seguida, os consumidores demonstraram interesse em aproveitar as promoções para adquirir eletrodomésticos (15%) e celulares (15%).

A pesquisa apontou que também são de interesse do público artigos de beleza, perfumaria e cuidados pessoais (12%), móveis (10%), aparelhos de TV (10%), computadores, tablets e periféricos (5%), fraldas e itens de cuidado com bebê (5%), eletroportáteis (5%), games (4%) e artigos para pets (2%).

Oficialmente, o “show de ofertas” ocorre apenas no dia 25 de novembro, no entanto, diversos comércios pela cidade já aproveitam o mês com esquentas pré Black Friday.

Segundo a pesquisa, 56% dos anapolinos pretende aproveitar promoções na data. Destes, 71% creem que haverá descontos reais.

O levantamento ouviu 2,6 mil pessoas.