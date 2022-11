Polícia descobre site de Goiás que organiza e arrecada recursos para atos antidemocráticos

Um site de Goiás que organiza e arrecada recursos para os atos antidemocráticos no Brasil, foi descoberto pela Polícia Civil (PC) do estado.

O relatório com as informações sobre o domínio foi entregue pela PC ao Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.

Segundo a Folha de S. Paulo, o site contém canais em redes sociais, petições e Pix para doações.

“Este endereço eletrônico dá acesso a uma página da web, que fornece acessos a grupos em apps [aplicativos] como Telegram, WhatsApp, solicita doações e também fornece informações a respeito das paralisações existentes no país”, consta no documento produzido pela PC.

Em Goiás, os atos antidemocráticos já duram duas semanas, na porta do quartel do Exército, no Jardim Guanabara. No relatório, há informações sobre o fornecimento de banheiros químicos, refeições gratuitas, águas e refrigerantes.

As manifestações são realizadas em protesto a vitória de Lula (PT), eleito presidente do Brasil no segundo turno, com 50,9% dos votos válidos.