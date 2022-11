Saiu para beber no feriado e ficou desesperado após olhar o saldo da conta no outro dia

Imagine acordar depois de uma bebedeira, olhar o saldo da conta e perceber que alguma coisa de errado aconteceu. Foi o que ocorreu com o ex-BBB Arthur Picoli.

O profissional de educação física passou o feriado no Caldas Country, em Goiás, e contou que acabou fazendo uma transferência bancária no valor de R$ 20 mil.

“Para quê eu fui fazer um Pix de R$ 20 mil às 04h17 da manhã?”, relatou no Twitter sem deixar claro para quem o dinheiro foi enviado.

Arthur Picoli também fez uma promessa. “Parei de beber”, completou, publicando um print da transação para provar a veracidade da história.

Parei de beber Pra q eu fui fazer um pix de 20k as 4:17 da manhã kakakakaka pic.twitter.com/ZwAB1ssVNL — Arthur Picoli 🎮 (@arthurpicoli) November 15, 2022

Pelo Instagram, os seguidores do ex-BBB puderam acompanhar os registros e perceber que ele aproveitou bastante os dias de festa.

Em tempo

No início do mês, Arthur Picoli lamentou nas redes sociais a morte do avô. “É com o coração dilacerado que hoje perco um pedaço de mim. Pedaço esse que jamais será tomado por outra pessoa”, escreveu.

“Obrigado por tudo e por tanto, me desculpe pelas vezes que deixei faltar minha presença”, finalizou a homenagem ao ente querido.