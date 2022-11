Homens invadem lanchonete em Anápolis com facão, mas acabam presos pouco depois

Dois homens, de 32 e 24 anos, foram presos em flagrante nesta terça-feira (15), depois de assaltar um estabelecimento no Jardim Tesouro, bairro da região Leste de Anápolis.

O crime aconteceu em uma lanchonete. Um dos autores entrou no local com um facão e pediu que as vítimas entregassem os próprios pertences. Ele saiu de lá levando celulares, dinheiro e cigarros.

Segundo testemunhas, depois de efetuar o roubo o homem saiu em direção a um carro que já o esperava para fugir. Antes de entrar, ele tirou as roupas que estava usando por cima de outras e as deixou.

A Polícia Militar (PM) esteve no local para averiguar a situação. Segundo os agentes, minutos depois de serem informados sobre o crime, o carro suspeito foi abordado na região Norte da cidade.

Os dois autores foram vistos em um bar no bairro Recanto do Sol, junto ao veículo utilizado. Durante a abordagem foi encontrado com eles os pertences roubados e o facão.

Os homens foram detidos e levados para a delegacia. A Polícia Civil acompanha o caso.