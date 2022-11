Há alguns signos que vão receber de volta uma boa recompensa por todo amor entregue neste ano. Nada foi em vão e nos próximos dias algo muito bom pode os surpreender.

Foram tantas decepções que algumas casas astrológicas passaram a ficar um pouco céticas no campo amoroso, mas é preciso ter resiliência. Um amor confortável está prestes a bater à porta.

Não é o momento de trancar os cadeados e fugir de relacionamentos. Talvez seja o momento de receber um pouco de atenção e sentir a magia do sentimento novo, como um primeiro amor.

Confira agora as casas do zodíaco que podem ficar atentas, pois poderão amar muito ainda! Veja!

3 signos que vão receber de volta todo o amor que deu neste ano:

1. Leão

O leonino passou por várias provas de resistência esse ano e entregou amor por onde passou, porém não encontrou a reciprocidade que gostaria e isso o magoou muito.

No entanto, não há mais espaços para feridas. O leonino está se curando e se tornando alguém cada vez mais forte e, apesar de não saber, já está pronto para receber muito amor.

Essa pessoa aparecerá como uma calmaria na vida do nativo, podendo ser alguém das casas de sagitário, libra ou gêmeos.

2. Capricórnio

O capricorniano, por sua vez, também depositou muitos sentimentos por longas datas e se frustrou muito nos últimos tempos.

Agora é o momento de receber de volta todo carinho e cuidado entregue. A pessoa do nativo já apareceu e está bem próxima, basta olhar com bons olhos para essa possível relação e se entregar.

É provável que seja uma pessoa do regida pelo elemento terra, das casas de touro e virgem, ou um canceriano.

3. Peixes

Por fim, o pisciano também poderá encontrar uma luz no fim do túnel depois do maremoto de decepções que enfrentou neste ano.

Foi duro entregar amor para pessoas que não souberam cuidar ou sequer serem empáticas e respeitosas. Essa casa extremamente sensível e emotiva sofreu muito.

Mas agora é o momento da ascensão sentimental. Eles poderão se apaixonar e ser muito amado por alguém ainda neste ano.

Essa pessoa poderá ser de escorpião, câncer ou touro. Fique atento e não se boicote!

