Se você achava que para fazer os alimentos bastava colocar na Airfryer e deixar o aparelho fazer todo o trabalho, você estava muito enganado!

A real é que você precisa fazer certas coisas antes de fazer alguns itens dentro do eletrodoméstico, como higienizá-los.

Isso porque, ao contrário do que se pensa, o equipamento não esteriliza 100% algumas comidas, como os legumes e verduras.

É por isso que trouxemos uma lista de itens para você não esquecer de lavá-los antes de fazer!

6 alimentos que devem ser lavados antes de colocar na Airfryer:

1. Abóbora cabotiá

Para começar nossa lista, você pode achar que a casca grossa de abóbora cabotiá não precisa ser lavada, você está muito errado!

Isso porque, comemos essa parte também e o calor do equipamento não é capaz de esterilizar e matar todos os germes do alimento. Por isso, lave bem com bucha e sabão.

2. Cenoura

Sim, as cenouras também precisam ser bem lavadas antes de irem para a Airfryer, já que o vegetal pode ter terra e sujeiras impregnadas na sua casca.

3. Repolho

É muito comum as pessoas fazerem repolho na airfryer e, acredite, fica gostoso demais!

O único problema é que folha por folha deve ser lavada para que não levemos micróbios para a boca.

4. Batatas

É claro que as batatas também não ficariam de fora dessa lista, por isso, caso você for fazê-las com a casca, lave tudo muito bem!

Cada cantinho pode estar infestado de micro-organismos que podem afetar sua saúde.

5. Batata doce

A batata doce também é figurinha marcante dentro do eletrodoméstico e, se for consumida com casca, também deve-se lavar tudo muito bem com água e sabão.

6. Berinjela

Por fim, pode não parecer, mas a berinjela não ficou de fora dessa lista!

Por mais que possua casca lisa e nenhum contato com terra, como as batatas, a berinjela também deve ser limpa de forma impecável.

