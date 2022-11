Cliente faz compra em loja de eletrodomésticos, em Anápolis, e cai em golpe de funcionário

Uma jovem, de 29 anos, foi enganada por um vendedor de uma loja de eletrodomésticos em Anápolis e precisou procurar a polícia nesta quarta-feira (16).

A moça foi fazer a retirada de um produto comprado pela internet quando foi abordada por um funcionário que ofereceu um cartão de crédito, mas a cliente rejeitou.

Depois disso, o vendedor pediu os dados da jovem para que ela pudesse retirar o item que ela desejava e atualizar o cadastro.

Quando estava saindo do estabelecimento, ela foi informado que estava fazendo cartão da loja e novamente negou o serviço.

Minutos depois, a moça recebeu uma mensagem no WhatsApp confirmando que havia crédito contratado no nome dela, com uma assinatura diferente da que a vítima usava.

Depois da confusão a jovem começou a receber notificações de compras presenciais sem que ela tivesse conhecimento, que somavam mais de R$ 2 mil.

De volta à loja, a vítima informou os problemas, pediu o cancelamento do cartão e também tentou cancelar as despesas. O estabelecimento relatou à vítima que o funcionário já havia sido demitido.