Conheça o resort que é perfeito para viver momentos de tranquilidade ao lado da pessoa amada em Goiás

Não é segredo para ninguém que Goiás é repleto de belezas naturais. As águas quentes são uma das atrações que mais chamam a atenção dos moradores do estado e de visitantes.

As fontes termais mais conhecidas estão na região de Rio Quente e Caldas Novas, na região Sul. Entretanto, sabia que existe outro local, no Noroeste de Goiás, que também possui abundância de água quente?

Em Aragarças, a 420 km de Goiânia, está o Thermas Água Santa, às margens do Rio Araguaia. O local é uma boa pedida para quem deseja passar momentos de tranquilidade ao lado da pessoa amada.

Os visitantes podem escolher entre dois modelos de visita, o Day Use, para passar apenas o dia no local e as hospedagens, com diversos modelos de quartos.

O resort está localizado a 22 km da cidade e abriga seis nascentes de águas termais. A infraestrutura também abriga um parque aquático e restaurante.

Tudo isso é cercado por uma natureza exuberante e com água a temperatura de 39ºC, com propriedades medicinais, minerais e terapêuticas.