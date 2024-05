Equatorial abre curso gratuito de eletricista e benefício de R$ 680 em Goiânia, Anápolis e mais três cidades

Iniciativa oferece 125 oportunidades de capacitação para que candidatos integrem o mercado de trabalho

Davi Galvão - 08 de maio de 2024

Curso oferece 125 oportunidades de capacitação, apenas em Goiás. (Foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para a edição 2024 do programa Escola de Eletricistas, que visa fornecer formação gratuita para quem deseja atuar no setor de distribuição de energia elétrica.

O projeto é uma iniciativa do Grupo Equatorial Energia, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (Senai).

Apenas para Goiás, foram reservadas 125 vagas, com turmas divididas nos municípios de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Jataí e Catalão.

Poderão se inscrever os candidatos maiores de 18 anos, independente do gênero, que possuam diploma de conclusão de ensino médio e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B definitiva e dentro do prazo de validade.

Com relação ao processo seletivo, o mesmo será realizado em quatro etapas – prova objetiva on-line, avaliação comportamental, curso comportamental e curso de qualificação – sendo todas de caráter eliminatório e/ou classificatório.

As aulas terão a carga de 40 horas semanais, sendo 480 horas do curso profissionalizante e 112 horas do comportamental.

Durante esses quatro meses de preparação, os aprovados irão ainda receber quatro parcelas de R$ 680, a título de ajuda de custo.

A data limite das inscrições, bem como os locais e horários para realizar a ação, variam de cidade para cidade, por isso, é importante que os interessados analisem com cuidado os termos do edital, disponível no site do projeto.