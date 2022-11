Dono de restaurante dá lição impressionante em cliente que fez avaliação negativa na internet

Ninguém gosta de sair para comer em lugares ruins, não é mesmo? Para decidir aonde ir, muitas vezes recorremos as avaliações dos estabelecimentos em sites especializados ou até mesmo no Google.

No entanto, uma avaliação negativa de um restaurante chamou a atenção de um usuário no Twitter. “Eu não fui, não posso dizer nada sobre isso. Acabei de passar de passagem”, classificou uma pessoa no site de buscas.

O dono do restaurante respondeu a avaliação ruim e a resposta impressionante não passou desapercebida e está chamando atenção nas redes sociais.

“Querida Antônia. Convidamos você a vir e escrever um comentário com critérios, em vez de colocar uma pontuação ruim, causando danos gratuitos, sem sequer ter estado em nosso estabelecimento. Saudações e muito rock and roll!”, respondeu o proprietário.

Muitos usuários do Twitter defenderam a mulher que fez a avaliação, dizendo que ela poderia ter avaliado porque o Google pediu, tendo causado toda a confusão.

Outros relataram que passaram por situações parecidas. Um deles contou que trabalhava em um local que só oferecia delivery, quando alguém escreveu que não ia entrar no estabelecimento, pois não havia garçons na porta.