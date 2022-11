Frente fria traz chuvas intensas para regiões de Goiás; confira as cidades mais críticas

Algumas regiões de Goiás estão sob alerta de risco potencial de tempestades do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado (Cimehgo). O prognóstico desta quinta-feira (16) indica que o avanço da frente fria vai continuar influenciando as condições do tempo em municípios goianos.

O fenômeno deve trazer pancadas de chuvas mais fortes e acompanhadas de rajadas de vento, raios e granizo mais ao norte do estado. Segunda a previsão do Cimehgo, a tendência é de variação de nebulosidade, sol e pancadas de chuvas isoladas.

Luziânia, no entorno do Distrito Federal, e Porangatu, no Norte goiano, são as cidades que mais chamam a atenção quanto ao volume de precipitações que deve cair nesta quinta-feira. São previsto 8 milímetros para cada uma.

Os dois municípios juntos já chegaram a registrar 100 milímetros de chuvas nesta terça-feira (15), com registros, inclusive, de alagamentos e ventos intensos. A expectativa do Cimehgo é de que, em todo o estado, as chuvas se intensifiquem a partir do próximo dia 21.

Capital

Em Goiânia, a chuva registrada nesta terça-feira (15) teve volume cinco vezes maior do que o esperado para algumas regiões. Apesar da previsão de 8 milímetros, na região Norte da capital chegou a cair 51,6 milímetros de precipitação.

O Cimehgo aponta que esta foi a segunda chuva mais volumosa do ano e ficou atrás apenas da que foi registrada no dia 23 de outubro, de 56,8 milímetros.