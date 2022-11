Gastou mais de meio milhão com tatuagem e revelou qual o próximo passo que vai tomar

Um homem decidiu inovar completamente na estética corporal, gastou mais de R$ 500 mil com tatuagens e já explicou qual o próximo passo para aprimorar a beleza.

Remy Ivan alcançou a marca de 95% do corpo coberto por tinta e explicou que o estilo de vida já lhe custou mais de 1.200 horas de procedimentos.

Ele é casado e reforça nas redes sociais que os corpos só dizem respeito aos próprios donos. “Quando se trata de fazer o que você quer com sua própria vida, você deve ser o único que tem uma opinião sobre o assunto”, destacou.

Agora, além da infinidade de desenhos, coberturas pretas e a série de piercings nas orelhas, nariz e corpo, Remy disse que pretende bifurcar a língua profundamente.

Na internet, o estilo do homem divide opiniões entre os internautas. Enquanto uns apoiam muito, outros se assustam com as mudanças radicais.

“Que jornada incrível você está fazendo. Estou tão feliz por você ter compartilhado tanto dela com o mundo”, disse um fã.

Veja!