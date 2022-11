Goiânia e Aparecida de Goiânia divulgam início da vacinação de crianças a partir de seis meses

Em meio a disseminação de uma nova variante da Covid-19, a BQ1, as duas maiores cidades de Goiás divulgam o cronograma de vacinação de crianças com idade superior a seis meses de idade. Em ambas, as primeiras doses são reservadas para crianças que apresentam comorbidades. Por isso, é necessário a apresentação de laudo ou relatório médico.

Aparecida de Goiânia a aplicação das doses começa nesta quinta-feira (17) e está com o imunizante disponível em sete postos de saúde.

Pais e responsáveis interessados na proteção dos pequenos com idade de 6 meses a 2 anos 11 meses e 29 dias podem levar as crianças em sete postos de Aparecida: Central de Imunização, UBS Cruzeiro do Sul, UBS Santa Luzia, UBS Bairro Cardoso, UBS Veiga Jardim, UBS Bandeirantes e Maternidade Marlene Teixeira.

As Unidades Básicas de Saúde funcionam de segunda a sexta das 8h às 16h. A Central de Imunização está aberta de segunda a sexta das 8h às 18h e aos sábado das 8 às 13h. Já a sala de vacinação da Maternidade Marlene Teixeira funciona de segunda a sexta das 8h às 18h.

Já em Goiânia, o procedimento começa na sexta-feira (18). Na capital, os imunizantes serão aplicados em quatro pontos: CMV, Ciams Urias Magalhães, Cais Goiá e Unidade de Saúde da Família (USF) São Carlos.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Anápolis e aguarda retorno.