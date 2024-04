Goiânia tem campo de golfe aberto ao público e considerado um dos melhores do país

Campo foi projetado por renomado arquiteto Dan Blankenship, responsável pelo segundo melhor campo do Brasil, o Terravista, na Bahia

Maria Luiza Valeriano - 13 de abril de 2024

Campo é aberto ao público (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Goiânia abriga um dos melhores campos de golfe do país, digno de receber não só esportistas como também embaixadores. Localizado no condomínio Portal do Sol, o campo foi projetado pelo renomado arquiteto estadunidense Dan Blankenship, responsável pelo segundo melhor campo do Brasil, o Terravista, na Bahia.

“Essa assinatura vale muito. Nosso campo não perde para nenhum campo do Brasil. Ele é elogiado por pessoas de todo o mundo, até o embaixador da África do Sul”, afirmou o professor de golfe José Marcos de Nascimento, ao Portal 6. Segundo ele, Vusi Mavimbela esteve presente no Goiânia Golfe Club na primeira semana de abril, momento em que elogiou o campo. “Muito bom”, teria dito.

O local possui 18 buracos e uma área verde de 748 mil m². Segundo o professor, por estar localizado no condomínio, muitos acham que é preciso ser sócio para praticar. No entanto, é aberto ao público.

Além de mensalidades, o Goiânia Golfe Club oferece opções de aulas e day use, independente do nível. Para os iniciantes que não possuem equipamentos, o local oferece. A reportagem buscou os valores para participar, mas não foram divulgados.

“O golfe é super democrático, todo mundo pode jogar, seja criança, idoso, adulto, iniciante”, destacou José Marcos. “O campo tem um padrão muito alto, os desníveis são diferenciados e recebemos elogios de diversos estrangeiros. Estamos entre os 20 melhores do Brasil e iniciantes podem jogar também”.

Segundo a Confederação Brasileira de Golfe (CBG), no Brasil, há mais de 20 mil praticantes do golfe. Porém, em Goiás, são aproximadamente 100 jogadores, conforme o professor. “Está em constante crescimento, mas ainda é pouco demais”, disse.