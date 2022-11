Jovem faz alerta após acabar cega por erro que cometeu usando microondas

Ao preparar o café da manhã no microondas, Bethany Rosser viveu momentos desesperadores. Os eventos que nasceram dali a marcaram para o resto da vida, depois de deixá-la cega.

Segundo o jornal The Sun, a jovem estava preparando ovos no eletrodoméstico. Ao retirá-los, eles explodiram diretamente no rosto dela.

O acidente ocorreu ainda em 2019. Ela foi direcionada com urgência para a unidade de queimaduras do Hospital Queen Elizabeth, em Birmingham, mas as marcas são visíveis até hoje.

Bethany afirma que havia pesquisado sobre o preparo correto do alimento. A inglesa viu que, caso colocasse os ovos na água com sal, eles não iriam explodir.

De início, parecia tudo bem. Todavia, assim que ela retirou a comida do microondas, foi surpreendida com a explosão que lhe acertou o rosto.

A jovem sofreu graves queimaduras e relata ter se desesperado principalmente ao perceber que a pele estava descamando por conta dos ferimentos.

“Quando me joguei na água, pude ver minha pele descascando”, afirmou.

Bethany conta que a prima dela já havia feito o mesmo sem nenhum problema, o que a fez acreditar que tudo daria certo.

Todavia, com o acidente que sofreu, a jovem alerta que por mais que possa funcionar em alguns casos, o ideal para se proteger é evitar cometer o mesmo erro de fazer ovos no microondas.

“O acidente foi, sem dúvida, o pior dia da minha vida até hoje”, lamentou.