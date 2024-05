O tempero que combate a inflamação e é capaz de reduzir o açúcar no sangue

Ruan Monyel - 05 de maio de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Flavio Cunha)

É fato, a saúde e a alimentação andam lado a lado, porém, as pessoas costumam buscar por ingredientes e esquecem dos temperos, e existe um que é capaz de curar a inflamação e regular o açúcar no sangue.

Essa raiz tem se destacado por suas propriedades, não apenas culinárias, mas também medicinais, prevenindo até mesmo o diagnóstico de pré-diabetes.

Essa especiaria é mais comum do que se imagina, e muitos desconhecem seus efeitos anti-inflamatórios e capacidade de auxiliar no controle dos níveis glicémicos no sangue.

Embora pareça distante, a hipoglicemia, o alto índice de açúcar no organismo, é um problema comum que pode levar o portador a desenvolver a diabete.

Muitos não sabem, que uma raiz comum é uma aliada na luta contra esse problema que atinge milhares de pessoas, além de combater a inflamação.

O gengibre, tempero muito usado no Brasil, mesmo com sua aparência peculiar e sabor que não agrada a todos, não é apenas um ingrediente versátil, mas também uma raiz repleta de benefícios para a saúde.

Seu valor medicinal é respaldado por uma crescente quantidade de evidências científicas, pesquisas e estudos, que apontam as benfeitorias do ingrediente natural.

Uma das características mais notáveis do gengibre é sua capacidade de reduzir a inflamação no corpo.

Componentes ativos como os gingeróis e os shogaóis têm demonstrado efeitos anti-inflamatórios significativos, que podem ajudar a aliviar dores musculares e articulares.

Em uma pesquisa realizada pela Universidade de Sydney, foi comprovado que o gengibre pode ajudar a reduzir os níveis de açúcar no sangue.

Ele atua aumentando a captação de glicose nas células, melhorando a sensibilidade à insulina e reduzindo complicações associadas à doença.

Seja cru, em pó, como chá ou adicionado a pratos culinários, incorporar a raiz na dieta pode ser uma maneira eficaz de promover o bem-estar.

