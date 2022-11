Uma adolescente de 17 anos morre logo após chegar em academia de Goiânia

Uma adolescente de 17 anos morreu logo após chegar em uma academia, localizada no Bairro Jardim Curitiba III, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a garota nem chegou a iniciar os treinos, começando a passar mal assim que sentou em um dos aparelhos.

À TV Anhanguera, a academia reforça a informação e diz que a adolescente começou a não se sentir bem nos primeiros minutos que havia adentrado no estabelecimento – que afirmou que está colaborando com as investigações policiais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, conforme a corporação, ela já foi encontrada inconsciente. Logo foi iniciado os procedimentos de reanimação.

Foram pedidos reforços do Serviço de Atendimento de Urgências Móvel (SAMU), cuja médica atestou o óbito.