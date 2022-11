Às vésperas da Copa, goianos precisam de ‘sorte e paciência’ para comprar camisa da Seleção

Os torcedores goianos que deixaram para comprar a camisa oficial da seleção brasileira de última hora dificilmente conseguirão o item a tempo para a Copa do Mundo, que começa neste domingo (20). O uniforme se esgotou em todo o estado, inclusive em lojas virtuais e nas unidades da própria fabricante, a Nike.

Na tarde desta quinta-feira (17), as lojas que comercializavam a camisa nos últimos meses estavam com estoque vazio. É o caso da rede Flávios, onde os produtos sumiram das prateleiras desde o início do mês e seguem sem previsão para a chegada de uma nova remessa.

Até o site da empresa sofre com falta de novos carregamentos – situação que também é vista na Centauro, a única que ainda possuía itens disponíveis no início do mês, mas que viu as camisas se esgotarem em poucos dias.

O cliente não encontra o uniforme nas lojas físicas da Centauro, mas “com um pouco de sorte”, segundo um dos vendedores, pode adquirir um produto fruto de devolução ou troca no site. “Basta paciência e monitoramento”, indica o trabalhador.

Um dos poucos lugares onde também era possível encontrar a camisa está localizado no Outlet Premium em Alexânia: a Nike Factory Store. A loja, porém, não tem mais um único item disponível. “Baixo estoque e muita demanda”, justificou uma representante comercial consultada pela reportagem.