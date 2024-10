De morfina até tramol: delegado explica indício que levou à investigação da equipe de enfermagem de hospital

Foram apreendidos diversos medicamentos desviados, incluindo os contidos na Portaria da Anvisa como entorpecente

Gabriella Pinheiro - 16 de outubro de 2024

Funcionários hetrin são suspeitos de tráfico de drogas. (Foto: Reprodução/ Divulgação PC)

Desviando medicamentos como Morfina e Tramal e vendendo de forma ilegal. Era dessa forma que cinco funcionários do Hospital Estadual de Trindade (Hetrin), em Trindade, realizavam tráfico de drogas que resultou na morte de uma mulher, uma ex-técnica de enfermagem da unidade.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Thiago Escandolhero Martinho, a investigação teve início após a irmã da vítima – que faleceu em decorrência de uma overdose de morfina – denunciar que a substância era vendida por trabalhadores que subtraiam os medicamentos do hospital.

Até o momento, cinco pessoas estão sendo alvos de investigação e tiveram mandados de busca e apreensão, deflagrados nesta quarta-feira (16). Todas elas foram demitidas do hospital.

Durante o cumprimento, em duas residências, foram apreendidos diversos medicamentos desviados, incluindo os contidos na Portaria da Anvisa como entorpecente. Uma mulher foi presa em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

Além das residências, também foram realizadas buscas no Hetrim para verificar o controle de entrada e saídas dos medicamentos. Vale ressaltar que a unidade de saúde colaborou com as investigações e é considera ‘vítima’ da atuação dos profissionais.

Os envolvidos responderão pelos crimes de peculato, associação criminosa, tráfico de drogas e homicídio.