Restaurante com jeitinho de Paris chega a Anápolis e faz promessa aos clientes

O restaurante L’Entrecôte de Paris chegou a Anápolis no formato delivery com o famoso prato recheado de fritas, molho com receita secreta e uma carne que promete ser bastante suculenta.

Quem passou pela Rua José Neto Paranhos nos últimos dias, no bairro Jundiaí, já viu de perto a nova instalação da unidade na cidade.

No perfil do Instagram da unidade de Anápolis, a empresa respondeu para alguns usuários que se o sucesso por aqui for grande, as portas podem ser abertas para receber o público também de maneira presencial.

O restaurante se define com perfil de prato único, conceito que é comum na Europa. O carro chefe da casa leva 21 ingredientes e mais de 36 horas para ser preparado.

A rede L’Entrecôte é famosa e tem diversos restaurantes espalhados pelo Brasil, inclusive na capital goiana, que também é formato delivery. Uma das unidades mais badaladas no país fica na cidade de São Paulo.