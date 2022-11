Pirenópolis terá três dias de festa, com Israel e Rodolffo e Hugo e Guilherme no Réveillon

A contagem regressiva para os três dias de festa do Réveillon Viva Piri já está rolando. E, se você planeja participar, saiba que a dupla Hugo e Guilherme acha que “seu plano era bom”, mas, na verdade vai ser perfeito, e a dupla Israel e Rodolffo mandou avisar que vai ficar uma “marca evidente”.

No dia 29, as atrações que vão agitar a noite serão Israel e Rodolffo, o “cowboy du Goiás” Jiraya Uai e com o DJ Aleff Júnior.

O segundo dia de festa (30), será marcado pelo grupo de pagodeiros goianos Kamisa 10, Vinicius Cavalcante e com Hand Up.

E é claro que a grande virada não vai passar despercebida, já que o dia 31 contará com Hugo e Guilherme, Lucas e Nathan e com o DJ Pedro Volt.

Os ingressos estão a partir de R$ 80 e podem ser adquiridos pelo site BaladApp, ou pelo próprio Viva Piri, sendo possível optar pela opção frontstage, backstage ou lounge.

Para quem preferir, os bilhetes também podem ser comprados nos pontos de vendas presenciais, Piri Jeans em Pirenópolis, MP Home em Goiânia, ou em Anápolis na TXC, Visótica, no Restaurante Vegas, ou na Cowboy Shop.