Recentemente, o WhatsApp começou a liberar uma novidade que vai beneficiar aqueles usuários que não tem muita afinidade com a câmera e tem dificuldade em colocar fotos de perfil no aplicativo.

A novidade foi anunciada no meio do ano e já foi colocada em prática por outras redes sociais como o Facebook e o Instagram.

Até o momento, a atualização está sendo liberada de forma gradual para os usuários selecionados do WhatsApp beta para Android 2.22.23.9.

Portanto, se está curioso, veja como funcionará a nova atualização que promete ajudar quem não gosta de colocar fotos de perfil de si mesmo no aplicativo.

WhatsApp começa a liberar novidade para as fotos de perfil; veja como usar

Uma nova função que está sendo desenvolvida e liberada gradualmente pela empresa Meta – dona do WhatsApp e do Instagram – irá dar uma nova opção de foto de perfil para os usuários da rede social.

Ao invés de mostrarem seus rostos na câmera do celular, os internautas poderão optar por colocar avatares similares a eles.

Com a nova atualização, os mensageiros poderão personalizar o item à sua semelhança, escolhendo estilo e cor do cabelo, tom de pele, formato do rosto, além de outras diversas características que o tornem o mais parecido possível com o dono.

Além de colocar uma nova foto no perfil da conta, o usuário terá acesso a um pacote de figurinhas do avatar para expressar os mais diversos tipos de sentimentos e reações durante um bate-papo.

Para ativar o avatar, é necessário primeiramente entrar no aplicativo de mensagens e acessar as “Configurações” da plataforma.

Depois, basta selecionar a opção com o nome “Avatar” no menu. Em seguida, selecione-a e personalize o boneco da maneira que você desejar.

Logo em seguida, o item ficará disponível para utilizar na foto de perfil ou como figurinhas dentro dos chats.

