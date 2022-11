Atualmente, o WhatsApp se tornou uma das ferramentas mais utilizadas durante o dia a dia. Seja para falar com alguém ou apenas para ver o que está rolando no mundo, a plataforma é utilizada por muitos para diversos fins. Contudo, é preciso ter cuidado com quanto tempo você usa o aplicativo por dia.

Isso porque, dependendo da quantidade de horas, o uso pode estar se tornando um vício e acabar trazendo mais malefícios do que benefícios.

Vale lembrar que nem tudo em excesso é bom para a nossa saúde física e mental, então é melhor prevenir antes que a situação se torne mais grave.

Por isso, veja quanto tempo você usa o aplicativo por dia.

WhatsApp: veja quanto tempo você usa o aplicativo por dia

Embora o WhatsApp seja uma mão na roda em vários momentos, muitas pessoas acabam não sabendo administrar o tempo passado no aplicativo, o que pode ser um perigo.

Além de representar um vício, o excesso de uso do aparelho celular pode vir a desencadear problemas físicos e até mentais.

Por conta disso, é necessário ficar atento à quantidade de tempo em que você fica ligado na plataforma. Para ajudar nesse processo, existe uma ferramenta no celular que pode te auxiliar com isso.

Primeiramente, vá nas “Configurações” do seu celular, mais precisamente no ícone que aparece uma imagem de engrenagem.

Após isso, clique na seção que diz “Bem-estar digital e controle dos pais”, vale lembrar que o nome pode variar dependendo do modelo do aparelho.

Depois de selecionar esta opção, uma quantidade de número de horas e minutos aparecerá na parte superior e é nela que você deve tocar.

Em seguida, você verá a data atual e, em baixo, uma tabela estatística com todos os dias da semana. Nela, você verá quais os aplicativos mais utilizados na por você.

Caso o WhatsApp não apareça em primeiro, clique em “Ver mais” que, logo depois, o número de horas gastadas no aplicativo aparecerá para você.

