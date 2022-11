Você com certeza deve conhecer alguma mulher carente (se você não for ela…).

No geral, elas fazem parte daquele grupo de meninas que já passaram por tanta decepção amorosa, que não faz mais sentido confiar em alguém ou se entregar a um relacionamento.

No entanto, no off, elas passam algumas vontades que os homens não entenderiam.

6 vontades que uma mulher carente sente e os homens não entendem:

1. Ter sempre um ombro amigo

Pode não parecer, mas a carência faz a mulherada querer sempre alguém por perto, principalmente um amigo de verdade.

Isso porque, elas anseiam por atenção, tendo um ombro amigo, essa vontade é saciada.

2. Encontrar uma amor

Algumas podem até negar, mas a maioria delas sente muita vontade de encontrar um amor, daqueles para valer mesmo!

Com a carência excessiva, essas mulheres acham que só serão supridas tendo algum companheiro ao lado.

3. Ter aprovação das pessoas

Infelizmente a aprovação das pessoas também é algo que elas desejam muito.

O que acontece é que quanto mais carência elas sentem, mais inseguras ficam e por conta disso sentem o tempo todo que devem ser aceitas na sociedade.

4. Comer um chocolate

É isso mesmo que você leu!

As mulheres carentes sentem mais vontade de comer chocolate e não é qualquer homem que entenderia.

Isso porque, o docinho faz elas liberarem mais hormônios do prazer, saciando-as daquela vontade de ter uma pessoas.

5. Ganhar presentes

Para aquelas mulheres que gostam de ganhar presentes, em muitos casos, sua carência só pode ser suprida com esse ato.

Para elas, o carinho daquela pessoa acaba sendo materializado ali naquela surpresa.

6. Receber carinho

Por fim e por falar em carinho, muitas delas sentem uma vontade louca de receber carinho.

Esse ato de afeto está diretamente atrelado ao emocional delas e suprindo a carência no coração.

