A academia além de ser um lugar para praticar atividade física, lá também acaba sendo um local para descarregar as energias, estresse e até mesmo flertar.

Isso porque, lá é onde homens e mulheres se encontram e podem ter um contato mais próximo e saber afinidades.

A questão é que tem muita coisa que as mulheres, principalmente, morrem de vontade de falar, mas acham que não soariam bem.

6 frases que toda mulher tem vontade de dizer na academia:

1. Podiam trocar essa música

Começando nossa lista, toda academia possui música para dar aquela animada em seus clientes durante a malhação. Por exemplo, rock, funk e eletrônico.

Mas, quem é que nunca quis mudar a playlist da academia por não estar curtindo o som? Afinal, é muito difícil agradar a todos. Por isso, as mulheres sentem muita vontade de dizer isso.

2. Você está afim de mim?

É pra lá de comum alguém arranjar um crush aqui e ali na academia, agora partir para o ataque é outra coisa.

Por conta da timidez e por estar no meio de muita gente, as mulheres deixam a paquera para outra oportunidade, mas gostariam muito de chegar bem no ponto X do flerte.

3. Se dependesse de mim, eu treinava sem blusa

Não são todas as mulheres que possuem coragem para treinar só de top, por isso muitas delas morrem de vontade de tirar a blusa no meio do treino.

O calor e suor acabam pedindo um ar fresco na pele, mas por ser um lugar público, e por educação e respeito, algumas não fazem isso.

4. Queria vir de pijama

Escolher o look perfeito para ir treinar é um desafio para muita gente, principalmente para as mulheres.

Inclusive, isso até gera uma vontade nelas de irem para a academia de pijama. Já pensou se normalizam isso?

5. As vezes, me dá vontade de dançar aqui

A grande maioria desses estabelecimentos possuem outras práticas, além de musculação, como aula de natação, luta e dança.

E para as amantes do último citado, com toda certeza já te deu uma vontadezinha de mexer os quadris no meio da galera, mas faltou coragem para elas.

6. E se eu pular na piscina…

Por fim, assim como algumas mulheres têm vontade de dançar no meio do povo, há também quem tem vontade de pular na piscina fora da aula de natação.

Afinal, você ali todo suado de tanto exercício, uma água gelada cairia muito bem!

