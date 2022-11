Bares de Goiânia inovam e prometem surpreender torcedores nos jogos da Copa do Mundo

Com promoção de bebidas, decoração verde e amarelo e sorteio de camiseta da seleção, os bares de Goiânia já foram tomados pelo clima da ‘bola no pé’ e estão preparando uma programação inovadora nos dias dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022.

Para melhorar ainda mais o momento, os estabelecimentos contarão com telões de LED, shows ao vivo e cardápio especial para os torcedores que querem aproveitar o momento de maneira diferente.

Então, veja algumas opções de bares que prometem inovar na programação durante os dias de evento.

1. Outback

De 20 de novembro a 18 de dezembro de 2022, todas as unidades do Outback no Brasil estarão oferecendo um refil de Chopp e aperitivos totalmente à vontade por um período de até 3h, por apenas R$ 89,90 por pessoa.

Durante a data, pratos como Kookaburra Wings, Billy Ribs, Fritas com bacon e molho Cheddar Ranch, Nachos com molho Cheddar Ranch e Bloom Petals serão oferecidos à vontade no local.

A promoção é válida das 11h às 20h, durante todos os dias da semana.

2. Passeio das águas

O Shopping Passeio das Águas, que fica na Avenida Perimetral, na Fazenda Caveira, também já está se preparando para entrar em campo com o evento Copa Experience.

Do dia 19 de novembro até 18 de dezembro, o local contará com um espaço interativo contendo bares, restaurantes, brinquedoteca, palco central, shows e transmissões ao vivo dos jogos da Copa

Ao todo, o ambiente receberá mais de 50 artistas, sendo eles: Vintage Culture, Natiruts, Bruno e Marrone, João Gomes, Léo Santana, Mari Fernandez, Diego e Victor Hugo, George H e Rodrigo, Humberto e Ronaldo.

Os ingressos podem ser adquiridos no site Ingressosa e os valores para 1ª lote estão entre R$ 90 e R$ 180.

3. Tatu Bola

O restaurante Tatu Bola Goiânia promete ser o ponto ideal para quem quer curtir a experiência da Copa do Mundo de forma animada.

Com uma decoração verde e amarela, o lugar fará um menu gastronômico especial nos dias de jogos do Brasil com porções à la carte e até mesmo a tradicional feijoada (disponível em algumas partidas).

Outra novidade é que os clientes poderão curtir um pouco de ‘samba no pé’ antes e depois das partidas. A entrada no bar já é comercializada pelo valor de R$30.

Vale lembrar que os eventos da semifinal e final poderão ser cancelados – a depender do desempenho do Brasil – e o dinheiro será devolvido.

4. Vikings

Nos dias 24 de novembro e 02 de dezembro, o Vikings Pub estará de portas abertas para receber os torcedores goianos no local.

Localizado na Avenida T-7, no Setor Bueno , o ambiente oferecerá open bar de chope pilsen ou IPA, água, suco e refrigerante, das 15h às 18h30, durante os dois dias de evento.

O ambiente também terá shows ao vivo, antes e depois da partida, e sorteio da camiseta oficial da seleção. Para participar, é necessário acessar o Instagram do local e cumprir as regras divulgadas em uma publicação.

Vale lembrar que a entrada no local durante os dias de 24 de novembro e 02 de dezembro, devem ser feitas mediante a reserva pelo número 99919-2040.

5. Arena Copa

Para dar aquela força na corrida pelo Hexa, o Laguna Gastrobar, que fica na Vila Alto da Glória, anunciou uma programação extensa durante os dias de jogos do Brasil.

A partir do dia 24, primeira partida da seleção brasileira, o local terá atrações do artista Matheus Fernandes (25) e das bandas Atitude 67 (26) e Molejo (03).

A abertura da casa será às 12h, mas os shows acontecerão a partir das 21h. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos por meio do site Balada App. Os valores para primeiro lote variam de R$ 60 a R$ 140, dependendo do show escolhido.

6. Boteco Posto 15

Já imaginou assistir aos jogos do Brasil acompanhado dos amigos e o melhor: com uma feijoada de dar água na boca? No Boteco Posto 15, no Setor Marista, isto pode ser realidade.

O local começará a transmitir a abertura dos jogos, a partir deste domingo (20), e terá um cardápio vasto com disquinho de carne, polvo a vinagrete apimentado e promoção de chope.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 11h às 01, e aos sábados e domingos, das 11h às 02h.