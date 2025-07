Detran Goiás inova e facilita liberação de veículos recolhidos em pátios de todo o estado

Serviço também pode se realizado de forma online, por meio do site do portal Expresso

Gabriella Pinheiro - 10 de julho de 2025

Vista aérea de pátio do Detran Goiás. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Proprietários de veículos recolhidos aos pátios do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO) podem, a partir de agora, realizar a liberação do automóvel em qualquer unidade do Vapt Vupt em Goiás.

O serviço — que antes exigia a vinda dos motoristas até a capital — já era oferecido pela agência Padrão Detran, em Goiânia, e também está disponível pelo portal Expresso.

Com a mudança, os donos dos automóveis recolhidos em qualquer local do estado podem fazer todo o procedimento pelo site ou comparecendo a qualquer unidade do Vapt Vupt.

Assim que uma série de pendências, caso existam, sejam quitadas, como: IPVA, multas, licenciamento – além da diária do pátio e o valor do guincho – o sistema gerará o Termo de Liberação, que deve ser impresso e apresentado no endereço indicado para a retirada do veículo.

Para agilizar ainda mais o processo, o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, a recomenda que o usuário opte pelo pagamento via Documento Único de Arrecadação (Dua), uma vez que o tempo de compensação é de apenas 5 minutos.

Segundo ele, os pagamentos por boleto bancário podem levar até 72 horas para serem computados pelo sistema, a depender da instituição financeira responsável.

Vale salientar que o veículo pode ser retirado tanto pelo proprietário quanto por um procurador. Neste segundo caso, é necessário apresentar uma procuração particular, contendo os dados do veículo e especificações sobre a finalidade do documento.

