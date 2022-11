É esta a melhor maneira de limpar o vaso do banheiro de casa

Sem sombra de dúvidas, o banheiro de casa é um dos lugares que mais exigem uma boa limpeza.

Isso porque, isso envolve lavar o box, o espelho, chão e, principalmente, lavar o vaso do banheiro, já que lá é local de abrigo de milhões de bactérias e germes.

Por isso, hoje vamos te falar a melhor maneira para fazer essa limpeza.

Antes disso, precisamos dar destaque a frequência para se lavar o vaso do banheiro.

Basicamente, devemos lavar o vaso sanitário, no mínimo, 2 vezes por semana. Isso se for uma casa com poucas pessoas e com bons hábitos de limpeza.

Mas, e se tiver muita gente em casa? Aí, nossa recomendação é uma limpeza diária ou dia sim e dia não.

Assim, se seu banheiro é muito utilizado em casa, por muita gente, vale fazer uma limpeza mais leve, de manutenção, em 5 minutinhos.

Todavia, vale lembrar que é necessário separar o material de limpeza exclusivo para uso do banheiro para não limpar a cozinha com a esponja que passou no vaso sanitário.

Logo, nossa recomendação é: tenha a escova de banheiro, detergente, água sanitária, luvas de borracha, pano ou papel-toalha, produto de limpeza multiuso e produtos de limpeza específicos para vaso sanitário.

Vamos ao que interessa

Afinal, como limpar o vaso do banheiro de casa?

Bom, no geral, para manter o seu vaso sempre limpinho e cheiroso, vale limpar bem o assento e a tampa.

Isso porque, lá é um local onde inúmeras pessoas sentam e fazem suas necessidades. Logo, merecem uma limpeza bem feita!

Vale lembrar que podemos usar e abusar de água sanitária, álcool e outros higienizadores. Além disso, use bem um esfregão ou esponja, para fazer bastante espuma e limpar o local.

Ademais, é importante usar aquelas escovas para limpar dentro do vaso. Afinal, aquela região fica amarelada com o tempo.

Podemos concluir que um banheiro limpo e livre de germes merece uma limpeza pesada ao menos 2 vezes na semana.

Enquanto isso, para garantir a manutenção dessa limpeza, é importante realizar uma lavagem leve todo dia, para assim ter o local sempre agradável.

