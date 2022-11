Esquecido dentro do carro, cachorro perde a paciência e vídeo com o que ele fez viraliza

Quem nunca ficou esperando alguém por um bom tempo dentro de um carro, não sabe a vontade que dá de apertar a buzina para apressar o companheiro. Foi o que fez um cachorro da raça boxer em Valdez, no Alasca, nos Estados Unidos.

O vídeo do cãozinho apressado viralizou nas redes sociais após um homem que passava pelo estacionamento da loja onde o animal estava flagrar o momento.

Nas imagens, o boxer aparece no banco do motorista apertando a buzina sem parar com uma das patas. Também chama a atenção a pose e a expressão de impaciência do cachorro, que resultou em vários memes na internet.