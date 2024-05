Descubra o que significa esse simbolo no WhatsApp que poucas pessoas já viram

Item não serve apenas como mero enfeite e pode ajudar durante a navegação

Gabriella Pinheiro - 10 de maio de 2024

As agências de checagem fazem verificações de fatos na plataforma de mensagens a partir de denúncias de usuários sobre informações falsas (Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Apesar de ser usado diariamente por muitos usuários, algumas modalidades ainda são desconhecidas por muitas mensageiros do WhatsApp. Uma delas, por exemplo, é o simbolo no WhatsApp do ícone com uma seta dupla.

O item, fixado ao lado de algumas mensagens, não serve apenas como um mero enfeite e pode ajudar na sua navegação durante a plataforma. Quer saber como? Leia até o final e descubra.

Você sem dúvida já deve ter dado uma olhada e se deparado com um simbolo no WhatsApp de um ícone com uma seta dupla e se questionado a finalidade do símbolo.

Solucionando de uma vez esse mistério, a função trata-se na verdade de um botão que serve para encaminhar mensagens de maneira rápida e prática.

Assim, o recurso está presente em diferentes situações, por exemplo, no envio de conteúdos multimídia como fotos vídeos, links com pré-visulizações, contatos e locais.

Indo na contramão da função do tique duplo azul – que indica que a outra pessoa leu uma mensagem – a seta dupla serve como uma forma de atalho para que as pessoas compartilhem uma mensagem com outras pessoas ou grupos, sem precisar selecioná-la previamente.

Dessa forma rápida e prática, você conseguirá encontrar o outro no WhatsApp ao lado de várias mensagens.

É válido destcar que o ícone de seta dupla que aparece ao lado de fotos, vídeos e outros conteúdos não tem relação com o recurso de mensagens encaminhadas.

Nestes casos em específico, quando uma mensagem é reenviada várias vezes, o WhatsApp exibe um alerta com uma lupa, indicando que você pode pesquisar no Google o conteúdo da mensagem.

