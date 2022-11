Censo 2022 já mapeou maior parte de Anápolis, mas ainda tem desafios

Pouco mais de três meses após o início do Censo, 73% dos domicílios de Anápolis foram visitados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Adriano Carvalho Moreira, coordenador de área do IBGE no município, relatou que o trabalho já foi realizado em praticamente todo o território anapolino.

Atualmente, os agentes censitários estão em campo na região Central da cidade e no bairro Jundiaí, locais considerados complicados por conta da grande quantidade de edifícios.

“O acesso é mais complicado em condomínios, nos quais há necessidade de acordo prévio, há limitação de horários para o trabalho dos recenseadores”, contou Adriano.

Dentre as dificuldades que os recenseadores do IBGE enfrentam, o coordenador destaca a própria forma com que os trabalhadores são tratados pela população, sendo as vezes com grosseria, ou em alguns casos, sendo apenas ignorados, mesmo quando há morador no imóvel.

“As principais dificuldades encontradas estão em encontrar os moradores, ser atendidos quando os encontram, além de lidar com maus tratos e grosserias da população”, apontou.

Adriano Carvalho ressalta que “por enquanto, com a coleta ainda em andamento, não é possível fazer nenhum tipo de previsão quanto ao número de habitantes ou perfil populacional dos municípios”.

O resultado oficial da coleta para o Censo 2022 está previsto para ser divulgado no dia 28 de dezembro.