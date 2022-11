Homem quer o divórcio após descobrir o significado do nome que a esposa quer colocar no filho

Um homem, junto com a esposa grávida, está com dificuldades para escolher o nome do bebê. O problema é que a mãe quer registrá-lo com a identificação do ex-marido já falecido e o pai não aceitou a situação.

A história foi compartilhada no Tiktok do Reddit e dividiu opiniões entre os internautas. Segundo o companheiro, a mulher havia sugerido a nomeação para o filho, mas ele negou gentilmente.

O pai diz que é um nome bonito, mas que não quer que o bebê tenha o mesmo que o ex-marido da esposa.

Em outra conversa a mulher sugeriu que a criança se chamasse Oliver e o homem concordou.

Depois disso ele descobriu através da cunhada que a identificação era na verdade o segundo nome do marido falecido da esposa dele.

“Eu estou farto dela tentando empurrar seu ex para nossas vidas assim”, desabafou o pai. Ele relatou ainda que está sendo pressionado pela sogra para aceitar a decisão da mulher e que apenas a irmã dela apoia ele.