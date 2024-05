6 carnes para assar que mais combinam com cerveja (as melhores para churrasco)

Experimente essas combinações e eleve o seu churrasco a um novo patamar de sabor e experiência gastronômica

Magno Oliver - 15 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/Antônio Cruz/Agência Brasil)

Na hora do encontro com os amigos, churrasco e cerveja formam uma dupla imbatível e que agradam a muitos paladares brasileiros. Eles são os queridinhos para se apreciar um bom momento com quem a gente gosta.

Mas nem todas as carnes harmonizam legal assim com as cervejas; é bom ter cuidado. É preciso selecionar alguns cortes adequados para você não vacilar com seus convidados no churrasco.

Dessa forma, conheça agora as melhores opções para garantir uma experiência gastronômica inesquecível no seu churrasco.

6 carnes para assar que mais combinam com cerveja (as melhores para churrasco)

1. Costelinha de porco

A peça possui uma suculência na carne que combina bastante com cervejas, pois ela reforça os sabores defumados e bem caramelizados da carne na brasa. Acompanhada de um bom molho barbecue e a leveza e o frescor da cerveja ajudam a equilibrar com o gostinho de gordura da costelinha. A carne desfia e se solta facilmente e é só apreciar com um gole da breja bem gelada.

2. Picanha na brasa

A picanha é outro corte que adorna bem com uma cervejinha. Assim, com sua camada de gordura e sabor intenso, é complementada por cerveja pois assim destacam os aromas da carne grelhada. O amargor moderado da bebida ajuda a contrastar com a suculência da picanha, criando um equilíbrio agradável no paladar.

3. Frango assado

Clássico dos almoços de domingo e também o preferido para acompanhar com um cervejinha esperta e gelada. Assim, o frango assado possui carne macia e sabor suave, harmoniza bem com cerveja, por conta de suas notas cítricas, refrescantes e bem efervescentes. Uma bebida de acidez leve com uma carne gostosa e que dispensa apresentações.

4. Cupim em tiras de bife

A robustez da carne de cupim pede uma cerveja e um bom feijão tropeiro para acompanhar. Assim, a intensidade dos sabores presentes na cerveja complementa a textura macia suculenta e que mistura carne e gordura entre suas fibras, criando uma harmonia de sabores.

5. Linguiça toscana (frango, porco e recheada)

O tamanho é único, mas as opções de recheio são diversas. Assim, o sabor marcante da linguiça toscana casa bem com uma cerveja gelada para um churrasco. O amargor e os aromas cítricos da bebida cortam a gordura da linguiça, equilibrando sua intensidade e ressaltando seus sabores.

6. Filézinho de tilapia

Por fim, a tilápia é um corte de textura delicada e sabor rico que harmoniza bem com cerveja geladinha. Um típico prato de comida de boteco. A carne é leve, adere bem a temperos e assa bem rapidinho. Ideal para quem não aguenta esperar muito em um churrasco.

