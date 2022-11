Obra faz teto desabar e deixa idosa ferida em Anápolis

Uma idosa, de 61 anos, ficou ferida após uma construção fazer com que o teto do banheiro da residência em que estava desabasse sobre ela, na manhã desta segunda-feira (21), no bairro Maracanã, na região Central de Anápolis.

O Portal 6 apurou que no momento do ocorrido, a tia da vítima estava em outro cômodo quando percebeu que algo pesado havia caído sob o imóvel, o que fez com que o teto danificasse, assim como houvesse danos também em outras partes.

A sobrinha, que estava no banheiro, acabou sendo atingida por parte do teto que desabou e sofreu lesões no braço, nas costas e na cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a vítima foi encaminhada para a UPA da Vila Esperança.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local e ouviu o engenheiro da obra que causou o acidente. Ele relatou que o respaldo da parede que ele estava concretando acabou desestabilizando e caiu na casa da vizinha.