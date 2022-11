Ganhar na Mega Sena é um grande sonho compartilhado por milhares de brasileiros que, quase que religiosamente, apostam na sorte em busca de algum dia conseguirem se tornar milionários.

No entanto, por mais que os apostadores não deixem de jogar, a maioria vai totalmente no escuro, sem saber como o sorteio realmente funciona.

Mesmo não tendo muitas informações dos bastidores da Mega Sena, os jogadores seguem com o seus sonhos, jogando e já até mesmo fazendo planos para o tão desejado prêmio.

Pensando nisso, trouxemos o funcionamento do jogo e o motivo pelo qual ela costuma acumular tanto.

Saiba como é feito o sorteio da Mega Sena e por que o prêmio acumula

Primeiramente, é importante entendermos que o motivo para a loteria acumular com frequência é muito mais simples do que a maioria imagina.

Isso ocorre simplesmente porque raramente algum apostador consegue acertar exatamente as 06 dezenas sorteadas, assim, o jogo segue acumulando.

Vale ressaltar que isso é possível apenas porque a loteria é realizada por diversas vezes durante o ano, ao contrário da Mega da Virada, que não acumula por ser sorteada uma única vez.

O sorteio

Para a realização do sorteio da Mega Sena, cada passo é cuidadosamente vigiado pela Caixa Econômica Federal, responsável pelos jogos.

Em grande parte das vezes, os números são sorteados no “Caminhão da Sorte“, que costuma ficar em pontos de grande evidência pública que tiverem sido selecionados e previamente divulgados.

No automóvel, cerca de 05 globos realizam o sorteio de forma simultânea, liberando uma única bolinha com o número sorteado por vez.

O sistema é todo coordenado à distância por uma equipe da Caixa que fica à postos na sede da instituição bancária para garantir que tudo saia corretamente.

Assim que estiver tudo pronto no Caminhão da Sorte, as imagens são vistas diretamente de uma sala em Brasília, as informações de todas as apostas e do valor arrecadado chegam até os funcionários, são conferidas por auditores que ficam em uma outra sala, e o sorteio é enfim liberado para acontecer.

Após todo este processo que ocorre nos bastidores, a sorte é lançada, os apostadores cruzam os dedos, e o globo começa a girar, liberando o tão esperado número da sorte quando um botão é acionado.

