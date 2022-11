Habib’s está com promoções de esfihas por conta da Black Friday; veja como conseguir

Data bastante aguardada pelos consumidores, a Black Friday é realizada na última sexta-feira do mês de novembro. Neste ano, ela está marcada para o dia 25 deste mês.

No entanto, algumas marcas se antecipam e começam as promoções antes mesmo do dia marcado para oferecer preços baixos aos consumidores.

Em parceria com o aplicativo Pede Pronto, o Habib’s está vendendo o combo de três esfihas por R$ 0,99 e quatro por R$ 1,99. As esfihas temáticas da Copa do Mundo também estão em promoção, de R$ 7,99 por R$ 0,99.

Para ter acesso aos valores é necessário que o pagamento seja feito pelo aplicativo da Pede Pronto, até o dia 30 de novembro.

Os pedidos podem ser feitos pelas lojas físicas, site e aplicativo da loja.