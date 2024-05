O tempo que uma pessoa precisa ficar na esteira para emagrecer

Estudo publicado por organização de medicina esportiva revela período recomendado para ficar no aparelho

Gabriella Pinheiro - 05 de maio de 2024

(Foto: pressahotkey/ Freepik)

Qual é o tempo médio que uma pessoa precisa ficar na esteira para conseguir emagrecer? Vira e mexe, o questionamento surge na cabeça de muitos praticantes de academia que estão em busca de eliminar alguns quilos na balança.

Embora seja um ótimo equipamento para aqueles que estão querendo diminuir o peso, a quantidade excluída pode variar de pessoa para pessoa e depende de vários fatores.

Coisas como peso atual, nível de condicionamento físico, tempo, alimentação e rotina de exercícios são alguns determinantes no tempo para emagrecer.

Entretanto, um estudo publicado por uma organização de medicina esportiva revela quantos minutos, em média, é recomendado uma pessoa ficar no aparelho. Quer saber qual é? Leia até o final e descubra.

O tempo que uma pessoa precisa ficar na esteira para emagrecer

Se você é uma das pessoas que está na luta para conseguir emagrecer, os exercícios aeróbicos podem ser uma ótima maneira de queimar calorias e alcançar os resultados almejados. Um dos mais famosos e utilizados é a esteira.

Mas, já parou para pensar qual é o tempo que uma pessoa precisa ficar na esteira para conseguir emagrecer? Bom, um estudo já publicado trás uma breve noção sobre isso.

Segundo a organização de medicina esportiva The American College of Sports Medicine (ACSM), o recomendável é que uma pessoa adulta faça pelo menos 150 minutos semanais de exercícios aeróbicos de intensidade moderada ou 75 minutos de exercícios aeróbicos de alta intensidade.

Ou seja, um indivíduo deve fazer sessões de 30 a 60 minutos ao longo da semana para conseguir manter uma boa condição de saúde.

Contudo, para quem está na luta com a balança, o tempo necessário para o exercício pode ser aumentado. Isso porque outros estudos indicam que as pessoas que gastam mais tempo na esteira, por exemplo, tendem a perder peso de forma mais rápida.

De acordo com uma pesquisa publicada no Journal of Obesity, indivíduos que gastaram 300 minutos por semana na esteira conseguiram perder mais peso do que aquelas que gastaram 150 minutos.

No entanto, é válido destacar que isso só poderá ocorrer em casos em que não houve aumento na ingestão calórica e que o balanço energético fique negativo.

