Durante uma conversa, os emojis podem parecer inofensivos, mas dependendo do contexto, o caractere pode expressar que alguém está com segundas intenções no WhatsApp.

Ao contrário do que você pode estar pensando, o outro pode estar querendo algo mais profundo com você e, às vezes, só você não percebeu.

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista com algumas figurinhas que podem indicar que o outro está interessado em algo mais íntimo com você.

6 emojis que significam segundas intenções no WhatsApp

1. Lua sorridente

O emoji de uma lua sorridente é algo que pode ser facilmente interpretado de outra maneira por muitos usuários. Isso porque a interpretação do item pode fugir um pouco da realidade e abrir margem para pensamentos ‘profundos’.

Para muitos usuários, o item representa que o outro quer algo mais íntimo como um encontro.

2. Rosto babando

Dependendo do contexto, a figurinha de rosto babando pode demonstrar que a outra pessoa te acha no mínimo interessante e tem um interesse amoroso em você.

3. Foguinho

Um dos caracteres bastante utilizados por quem quer mostrar que está com uma segunda intenção é o emoji de foguinho.

Para muitos usuários, o item é usado para demonstrar que existe uma chama ali e que o usuário te enxerga de outra maneira.

4. Rosto com língua para fora

Você sabia que o emoji com a língua para fora pode ter um significado oculto que muita gente desconhece? Ao contrário do que muitos pensam, o item costuma ser usado para responder mensagens provocantes. Por isso, tome cuidado ao usá-lo.

5. Sorriso de canto de boca

Outro item perfeito para indicar que você está querendo algo a mais com outra pessoa é o caractere de sorriso de canto de boca.

O item indica que tem alguém claramente mal intencionado na relação. Por isso, fique ligado.

6. Diabo sorrindo

Por fim, a figurinha do emoji sorrindo pode indicar que o outro está expressando de forma direta o sentimento que sente por ti.

Portanto, se alguém te enviar uma mensagem desse tipo, já sabe né?

