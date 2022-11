Contrato com banca que irá aplicar concurso público bastante aguardado em Goiás é assinado

O contrato entre o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e a Fundação Carlos Chagas (FCC), banca responsável pela aplicação do concurso, foi assinado.

O extrato do contrato foi publicado na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (23). O certame será para vagas de analista e técnico.

A prova está prevista para ser aplicada no dia 12 de fevereiro de 2023 e as vagas são para os níveis médio e superior. O salário varia entre R$ 7.601,37 a R$ 12.455,30 e o número de vagas ainda não foi confirmado.

Após a assinatura do contrato, o próximo passo será a publicação do edital do certame. O último concurso realizado para o TRT foi em 2013.

Veja o extrato do contrato: