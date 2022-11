Homem que ganhou na loteria acredita de novo na sorte e consegue feito raro

Um norte-americano conseguiu provar que o “raio pode cair no mesmo lugar novamente” tirando a sorte grande por duas vezes na loteria.

Dimas Montoya é um chefe de cozinha nos Estados Unidos e criou um hábito contínuo de jogar em loterias nos últimos anos.

O sortudo explicou que sempre saía do trabalho, passava na conveniência de um posto e comprava um bilhete. Em 2016, ele foi contemplado com US$ 100 mil (cerca de R$ 535 mil).

Agora, depois de seis anos, Dimas se tornou o ganhador de uma bolada outra vez. Nesta ocasião, o estadunidense recebeu US$ 50 mil (aproximadamente R$ 268 mil).

Segundo o chefe de cozinha, a esposa dele só acreditou depois que ele pôde receber todo o dinheiro, pois parecia irreal.

Agora, com bastante dinheiro novamente, Dimas explicou que pretende tirar férias com a família e economizar o restante do prêmio.