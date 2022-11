Um idoso, de 62 anos, precisou ir até a delegacia, na manhã desta quarta-feira (23), após sofrer um golpe que o deixou no prejuízo ao passar o cartão de crédito na maquininha de um bar, em Nerópolis, município localizado na região Central de Goiás.

O Portal 6 apurou que a vítima havia ido até o estabelecimento no dia 10 de novembro para comprar uma jantinha e pagar uma dívida que tinha com o dono do local, no valor de R$ 30.

Logo após digitar a senha do cartão de crédito que estava na maquininha de pagamento, um rapaz o chamou. Ele saiu por alguns instantes para conversar com o jovem e deixou o cartão para trás.

Pouco tempo depois, quando voltou da conversa, reparou que uma alta quantia havia sido debitada sem que ele tivesse autorizado, deixando um prejuízo total de R$ 4.110.

No mesmo dia, a vítima entrou em contato com o dono do bar para comunicar o que havia acontecido e solicitar o dinheiro perdido de volta. O empresário respondeu que o problema seria solucionado.

No entanto, até esta quarta-feira, nada teria sido feito para solucionar o erro e desde o fato, o proprietário do estabelecimento deixou de atender as ligações do idoso.

Assim, o caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Nerópolis como estelionato consumado.