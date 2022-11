Quando somos bem recebidos pelo atendente de caixa de qual for o estabelecimento notamos de longe sua dedicação, gosto pelo que faz e cortesia.

Os funcionários que agem assim é um grande diferencial e muda completamente nossa experiência naquele comércio.

No entanto, saiba que isso não é por acaso! A real é que eles possuem alguns segredinhos para saberem bem como se portar e cativar os clientes!

6 segredos que todo atendente de caixa guarda a 7 chaves:

1. Simpatia é o maior segredo do negócio

Não tem como começar essa lista sem falar de simpatia, porque esse é, afinal, o maior artifício deles para conquistar o cliente e até mesmo o emprego.

Sendo assim, um “boa tarde” bem sorridente e clareza na fala acaba sendo aliados para serem exemplos de funcionários.

2. Paciência é uma grande aliada

Bom e se tratando de atendimento ao público, a paciência se faz muito necessária e uma excelente aliada.

Isso porque, não são todos os clientes que chegam de bom humor no estabelecimento. Assim, nesse caso, cabe aos funcionários do caixa segurar as pontas e não perder a cabeça.

3. Boa aparência faz parte

Mais um segredo desses profissionais é a boa aparência, como cabelo limpo, roupa alinhada, perfume e higiene do corpo em dia.

Manter essa boa impressão serve para cativar os clientes e melhor o contato entre eles.

4. Comunicação sagaz

Essas pessoas também precisam saber conversar e mandarem bem na comunicação, porque essa é a maior ponte entre elas e seus clientes.

5. Cursos profissionalizantes são um diferencial

Por mais que não seja necessário graduação para exercer essa profissão, os profissionais que possuem cursos acabam se destacando no mercado de trabalho.

É por conta disso que os atendentes de caixa estão sempre em busca de estudos e formas de crescerem.

6. Conhecer o estabelecimento e seus produtos é fundamental

Por fim, é de suma importância que esses funcionários conheçam cada milímetro quadrado do estabelecimento que trabalham e seus produtos.

Porque essa é uma forma de fazer indicações para os clientes.

