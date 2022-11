Após ir parar no hospital, influencer faz alerta a todas mulheres que namoram homem com barba

Uma mulher tomou coragem e decidiu contar no TikTok como foi pegar uma complicada infecção no rosto devido aos maus cuidados com a higiene que o parceiro mantinha.

Hannah Page explicou que uma pele muito sensível e que o namorado utilizava barba, porém não tinha o hábito de lavar bem os pelos e o rosto, em si.

“Tenho uma pele muito sensível e é por isso que ficou tão ruim! A barba por fazer cortou minha pele e depois bactérias naturais no cabelo”, explicou no vídeo publicado.

Nas cenas, a influencer mostra como ficou irritada e vermelha na região do queixo e que precisou até mesmo ir parar no hospital. Segundo Hannah, para várias pessoas ela não teve coragem de contar a verdade.

No entanto, devido à gravidade, achou justo divulgar a situação e tentar conscientizar mais homens para que outras pessoas não sofram com o mesmo transtorno. “Lavem seus rostos, por favor, homens”, legendou o post.

A mulher ainda completou o relato dizendo que ‘não para de chorar’, por causa da situação e do incômodo. Já os internautas se solidarizaram com o conteúdo e apoiaram a queixa dela.

“Eu lidei com isso frequentemente com meu namorado anterior e é por isso que ele é meu namorado anterior”, comentou uma usuária da plataforma.

